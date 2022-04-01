Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı





Geride bıraktığımız haftalarda günlerce kar altında kalan İstanbul için bu kez de fırtına uyarısı yapıldığı aktarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü yönetimi tarafından yapılan açıklamada; "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan, Marmara ve Orta Karadeniz'de de fırtına beklendiği açıklandı.



Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği duyuruldu.