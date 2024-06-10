Meteoroloji'den kritik uyarı

Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.





Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.





Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.