Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı /28 Kasım 2019 19:22

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji uyardı: Yarın sabahtan itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.Meteoroloji, yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da kuvvetli yağışla beraber fırtına beklendiği açıklandı. Yağış saat 06.00 ile 15.00 arasında etkili olacak.

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Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu başta olmak üzere Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına beklenirken çatı uçması, soba zehirlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul’da yarın beklenen sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım gibi olaylar da meydana gelebilir.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nden (AKOM)  de bir açıklama yapıldı. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünün yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği hatırlatılan açıklamada, “Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor” denildi.

İstanbul’da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM’dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.
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