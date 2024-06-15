Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Dersim ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL?



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu



İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu



KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu



MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu



HATAY °C, 34°C

Az bulutlu



ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu



ANTEP °C, 39°C

Az bulutlu



SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu



URFA °C, 41°C

Az bulutlu