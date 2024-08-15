Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

MARMARA





EGE





AKDENİZ





İÇ ANADOLU





BATI KARADENİZ





ORTA VE DOĞU KARADENİZ





DOĞU ANADOLU





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.MGM'nin değerlendirmesinde Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen rüzgar sebebiyle vatandaşlara dikkatli olması çağrısı yapıldı.Bölgelere göre hava durumu şu şekilde:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 24°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 26°C, 41°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 28°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 16°C, 31°CAz bulutluDÜZCE 20°C, 33°CAz bulutluSİNOP 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 20°C, 27°CAz bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık