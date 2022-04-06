Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den yeni 'sıcak hava' açıklaması /06 Nisan 2022 22:20

Meteoroloji'den yeni 'sıcak hava' açıklaması

Bir süredir dönemsel olarak soğuk ve yağışlı hava sistemlerinin etkisinde olan Türkiye'de hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tamininde bulunuldu.

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İstanbul da dahil olmak üzere, geçtiğimiz yıllara oranla son dönemde daha çok soğuk ve yağışlı hava sistemlerinin etkiside kalan Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı tamininde bulunulduğu açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahminini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya, Eskişehir ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Bu gece saatlerine kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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