Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den yeni soğuk hava uyarısı /10 Nisan 2022 20:41

Meteoroloji'den yeni soğuk hava uyarısı

Son birkaç gündür Türkiye'nin bazı bölgelerinde bahar havası etkili olurken, Meteoroloji yönetiminden havaların yeniden soğuyacağı yönüde bir uyarı geldiği aktarıldı.

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Sert geçen kış günlerinin ardından Türkiye'nin bazı bölgelerinde bahar havası etkili olurken, sıcaklıkların yeniden düşüş göstereceği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre "Havalar ısınıyor/ısındı" derken yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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