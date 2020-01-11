Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den yurt geneli fırtına uyarısı /11 Ocak 2020 22:53

Meteoroloji'den yurt geneli fırtına uyarısı

Birkaç gündür yurt genelinde güneşli geçen havalar yarın bir günlüğüne değişecek ve özellikle kıyı bölgeler sağanak yağıştan etkilenecek. İstanbul'da yarın yağmur beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda don ve buzlanmanın yanında sağanakların da etkili olması bekleniyor...

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Yurttaki parçalı bulutlu hava yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur (35-75 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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