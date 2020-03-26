Meteorolojiden yurt geneli hava uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü-İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;







*Bölgemizin yarın (Cuma 27.03.2020) akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.





*Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görüleceği bekleniyor.





*Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.





*İstanbul'da havanın yarın (Cuma) çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.