Metin Cihan'ın Twitter hesabı askıya alındı

Gazeteci Metin Cihan, "Nurettin Canikli’nin yolsuzluklarını ve kirli ilişkilerini açığa çıkardığım paylaşımlar nedeniyle twitter hesabım askıya alındı" açıklaması yaptı.

Twitter hesabı askıya alınan serbest gazeteci Metin Cihan, bunun üzerine YouTube ve Instagram hesabından yayımladığı videoda, Nurettin Canikli'yle ilgili paylaştığı belgeler nedeniyle hesabının şikayet edildiğini ve sınırlama getirildiğini söyledi.

Metin Cihan, şu ifadeleri kullandı:





"Bir süredir Nurettin Canikli'nin yolsuzluklarını ve kirli ilişkilerini açığa çıkaran paylaşımlar yapıyorum. O da rahatsız oluyor doğal olarak. Oturmuş, düşünmüş, nasıl engelleyeceğine kafa yormuş anlaşılan ve konuyla ilgili neredeyse bütün tweetlerime çok sayıda, çok sayıda şikayet gönderiyorlar, 'özel bilgi ifşası' diye. Özel bilgi ifşası dedikleri de şirketlerin adresleri, bilgileri, şirketlerinin bu pis işlerde kullandıkları dokümanlar, yazışmalar, banka hesapları, transferler vesaire vesaire. Kim ne derse desin ben bunları özel bilgi olarak görmüyorum. Bunlarda kamu yararı görüyorum ve ne olursa olsun paylaşmanın bir yolunu bulacağımdan emin olabilirsiniz. Zaten onun için buradayım."