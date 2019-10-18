Metin Feyzioğlu’nun bir ayı var

Yeni adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Saray’ında yapılmasının ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baroların katılmasıyla birlikte TBB yönetiminin değişmesi için başlatılan olağanüstü genel kurul çağrısında yeterli sayıya ulaşıldı.





TBB’nin 504 delegesinden 218’inin içinde olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Aydın, Şanlıurfa, Van ve Diyarbakır Baroları, ‘yargı bağımsızlığının’ zarar gördüğü gerekçesiyle Feyzioğlu’na olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. 7 baronun olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik çağrı yapmasının ardından önceki gün 3 baro daha konuya ilişkin imza verdiklerini açıkladıktan sonra yeterli sayıya ulaşılmış oldu.







10 baro yönetim kurulunun yazılı olarak sunduğu istekleri TBB’ye ulaştığı andan itibaren yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanması gerekiyor. Bu da ortalama 1 aylık bir süreye tekabül ediyor.





Olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik çağrı yapan 10 baronun içinde yer alan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük önce 7 baro olarak yargı bağımsızlığından kaynaklanan hassasiyetlere ve kuvvetler ayrılığına vurgu yaparak adli yıl açılışının verebileceği zararı dikkate alarak değerlendirme yaptıklarını söyledi. Bunun sonucunda seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirten Küçük, “Aradan 1 aylık bir süre geçti Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van baroları Metin Başkan’ın bu tür operasyonlarda sivillere koruma yükümlülüğü olmadığı sözü, devamında da sanki bir İçişleri Bakanı gibi sınıra giderek verdiği görüntüden kaynaklı rahatsızlığı dikkate alarak bu kararı aldılar” dedi.





DAHA FAZLA BARO KATILABİLİR





Avukatlık yasasına göre TBB’nin olağanüstü genel kurulu kararını mutlaka alması gerektiğine dikkat çeken Küçük, şunları söyledi: “Yasada süreyle ilgili bir açıklama yok ancak ortalama 1 ay sonra karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avukatlık Kanunu gereği genel kurul kararı uygulanması gerekiyor. İmzasını geri çeken bir baro olmadığı gibi daha fazla barodan da bu konuda kararların gelebileceği söyleniyor.”



