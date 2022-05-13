Samanyolu Haber /Gündem / Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı /13 Mayıs 2022 01:48

Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

Dünkü duruşmada tahliyesine karar verilen Deva Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında bugün yeniden tutuklama kararı verildi.

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"Askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamalarından tutuklu olarak yargılandığı davanın dünkü duruşmasında hakkında tahliye kararı verilen Deva Partisi üyesi Metin Gürcan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Dün çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında tahliye kararırın üzerinden 24 saat geçmeden yeniden tutuklama kararı çıktı.

Gürcan 29 Kasım 2021'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Gürcan hakkındaki davanın ilk duruşmasında yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vermişti.

Tahliye kararı sonrası açıklama yapan Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuşmuştu.

Gürcan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Neler olmuştu?

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan, 26 Kasım'da siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Dört gün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Gürcan, 29 Kasım'da Ankara Adliyesi'ne çıkarılmış, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün "gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
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