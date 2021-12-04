Metin Gürcan soruşturması genişletiliyor: 'Gazeteci ve siyasilere operasyon hazırlığı' iddiası

Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanması sonrası yeni bir iddia gündeme geldi.





Habertürk'te konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Yasemin Güneri, önümüzdeki günlerde bazı gazeteci ve siyasilere yönelik olarak operasyonun genişleyebileceğini iddia etti.





Güneri'nin Habertürk'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Gürcan ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı M.A.K.’ın önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamını genişleteceği ve yabancı diplomat ve kuruluşlardan “analiz, rapor” başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasileri de mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında.

Gazeteci ve siyasilerin yabancı diplomatlara ve yabancı kuruluşlara “rapor-görüş-analiz” adı altında bilgi sattığının ve bunun karşılığında paralar aldığının tespit edildiği, bu kapsamda hareket edenlerle ilgili önümüzdeki süreçte hareketli günler yaşanacağı dillendiriliyor.

Gazeteci ve siyasilerin belli bir ücret karşılığı yabancı kuruluşlara yazdıkları “rapor-görüş-analiz” konusunda dikkat ettikleri konunun bu yazıların herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığı olacak. Yani, yabancı diplomatlara veya yabancı sivil toplum örgütlerine Türkiye’ye dair “rapor-görüş-analiz” yazanların, yazdıkları yazıların herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse “siyasi casus” soruşturması açılacak."