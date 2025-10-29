Metin Haboğlu yeni sahne projesi 'Bir Masal Gibi Anlat' ile Avrupa turnesine çıkıyor

Ramazan öncesi Batı Avrupa’da başlayacak olan turne, ilkbaharda Güney Avrupa şehirlerinde devam edecek. Sanatçı, önümüzdeki yıl eylül ayından itibaren Amerika turnesi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Turne kapsamında salon ayarlıkları tamamlanmak üzere.





Yaklaşık 100 dakika süren bu özel performans, klasik bir konser ya da sıradan bir söyleşi olmanın ötesinde; müziğin diliyle hikâyelerin anlatıldığı samimi bir sahne deneyimi sunuyor. Haboğlu, kendi yaşamından ve çevresinden derlediği hikâyeleri müzikle harmanlayarak, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman içten bir hüzün barındıran anlara dönüştürüyor.





“Bir Masal Gibi Anlat”ta sanatçı, acıdan değil umuttan, insandan ve yaşanmışlıktan beslenen bir anlatıyla seyirciye dokunuyor. Proje, izleyicinin kendi hayatından izler bulabileceği içten bir atmosfer vadediyor.





Basın İletişim:

+49 17657760432

instagram.com/metinhaboglu