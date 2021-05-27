Metin Külünk, Peker ve Soylu'nun iddialarına ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” açıklamasındaki milletvekili olduğu iddia edilen AKP'li Metin Külünk'e iddialar soruldu.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” dediği kişinin eski AKP Milletvekili Metin Külünk olduğu iddiası gündemde konuşuluyor. Öte yandan Doğan Medya binasına yapılan saldırıyı kendisinin organize ettiğini söyleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP’li bir milletvekilinin bunu istediğini söylemişti. Bu vekillin ise Metin Külünk olduğu iddia ediliyor.







AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’e iddiaları soran Odatv, Külünk'ün hakkındaki iddialara ilişkin soruya “Hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye yanıt verdiğini yazdı.





NELER OLMUŞTU?





Cumhuriyet'in haberine göre Bakan Soylu, Sedat Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin “Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” demişti.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’ya yönelik çağrısında Peker’den kimin para aldığını açıklamasını istemişti.





Metin Külünk son olarak İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesine tepki göstermişti. Külünk "Belirsiz Normalleşme Genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler" ifadesini kullanmıştı.





2020'de yaşanan dernek baskınıysa ikili arasındaki gerginliğin ulaştığı noktanın göstergesiydi. İddialara göre, eski AKP Milletvekili Metin Külünk’ün çalışanları Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi Derneği’ni bastı. Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, Külünk’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerine karşı Soylu’nun yanında yer aldıkları için bu saldırının hedefi olduklarını iddia etmişti.





SEDAT PEKER, "ŞİMDİ TEKRARDAN MKYK'YA ALDILAR" DEMİŞTİ





Sedat Peker, önceki günlerde yayınlanan videolarında eski AKP Elazığ milletvekili Fevzi İşbaşaran'ı dövdürdüğünü açıklamıştı. Peker, "Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi 'Bu namus meselesi' dedi, 'Böyle söylüyorlar, ben bir gidip görüşeyim, kardeşim bununla ilgilensin' dedi. Geldi. O milletvekilinin ismini söylemeyeyim, iyi bir dostumuz, hemşehrimiz. Onu da pasifize etmişlerdi, şimdi tekrardan MKYK'ya aldılar" demişti. Peker’in sözlerinin ardından Metin Külünk’ün adı gündeme gelmişti.



