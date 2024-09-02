Metin Külünk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler: Zirvede bırakmalı

Eski AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiri... 12 Punto'da yayınlanan Özge Uzun ile Filtresiz programına katılan Metin Külünk, şunları söyledi:



- 31 Mart'tan sonra Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor. Sokak artık, "Cumhurbaşkanımız çok iyi, etrafı çok kötü" cümlesini aştı. Üzülerek ifade ediyorum; 3-4 sene evvelki Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güven aşağı doğru iniyor.



- Sayın Erdoğan emekçinin, işçinin, esnafın, dar gelirlinin, çiftçinin, köylünün her an yanında duran abisiydi, kardeşiydi. 'Bizim Erdoğan'dı, 'Bizim Tayyip'ti. Burası en güçlü stratejik noktaydı.



- Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin liderliğini en nihayetinde devredecek. Güzel devretmesini isterim. Güzel anılarak devretmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıkları, başarıları, bir başarı hikayesi var. Fakat başarıların yanında eksiklikler, hatalar, boşluklar var.



HEPİNİZ KAÇACAKSINIZ



- Sayın Şimşek son zamanlardaki göstergelerdeki iyileşmelerden bahsetti. Bu iyileşmeler emeklinin, çiftçinin, dar gelirlinin, sabit gelirlinin sofrasına yansımasından sonra Sayın Erdoğan'ı ayakta tutan o güç sermaye değildir. Türkiye'yi İran ve Rusya karşısında batı adına savaşmayı itenlere, sermaye kesimine sesleniyorum. Siz gidin İran ile Rusya ile savaşın! Siz çünkü öyle bir durumda burada durmayacaksınız. Hepiniz kaçacaksınız.



'ŞIMARIKLIKLARINI DİNDARLIKLA ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Servet sahiplerinin servetlerini AKP'nin istikrar döneminde katladığını söyleyen Külünk, "Ciddi anlamda büyük bir miktar. AKP sayesinde zenginleşmiş çevrelerin, dar-elit çevrelerin ki bunların diğer AKP öncesi zenginlerden hiçbir farkı yok" dedi.



'AKP ile beraber servetine servet katan çocukların 10 bin TL'ye kahve içtiği' sözü hatırlatılması üzerine Külünk, "Var tabii ki. AKP öncesindeki servet transferinin olduğu kesimin şımarıklıklarıyla, kimi zaman küstahlıkla, tepeden bakmada AKP döneminde zengin olmuşların modellerinde bir fark yok ki. Bu modeller Hz. Ebubekir deyip milletin karşısında konuşanlar Hz. Ebubekir'siz bir şımarıklığı insanların önünde din psikolojisini kullanarak şımarıklıkları yine dindarlıkla örtmeye çalıştıkları için toplum aşırı haklı olarak irrite oluyor" diye konuştu.