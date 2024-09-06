Metin Lokumcu davasında 13 yıl sonra karar!

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin,13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini reddetti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saatlerine kadar sürdü. 9 saat süren duruşma sırasında mahkeme heyeti 2 kez birer saat ara verdi.





Duruşma sonunda mahkeme heyeti aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında beraat kararı verdi.





Duruşma nedeniyle gün boyu Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.





NE OLMUŞTU?

Bir öğretmen olan Metin Lokumcu, 2011 Türkiye genel seçimlerine yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin’in Hopa ilçesi mitingi öncesinde yaşanan eylemlerde polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.





Olaylar, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, bölgedeki çevre ve üretici haklarına yönelik protestolar sırasında meydana gelmişti.





Lokumcu'nun ölümü üzerine Erdoğan, "Birisi kalp krizinden ölmüş sanırım. Üzerinde durmuyorum" demiş ve eylemlere 'eşkıyalık' demişti.