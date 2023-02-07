Metiner felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalıştı: Reisimiz var bizim!

Türkiye dün 04.17 ve ardından 13.24'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılmış halde! Ülke tek yürek olurken milyonlarca insan elini taşın altına koydu. Bu süreçte siyasi çıkar devşirmeye çalışan siyasetçiler ise geniş bir kesimin tepkisiyle karşılaşıyor.







Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın göçük altında ya da yaralı olduğu bir ortamda AKP'li kimi isimlerden gelen siyasi içerikli açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor. Son örneği ise Mehmet Metiner oldu.





METİNER'DEN SKANDAL SÖZLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, depremin vurduğu Adıyaman'dan bir paylaşım yapan Hamze Temur'a gönderme yaparak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan övgüsü yaptı.







"ÖLENLERİ GERİ GETİREMEYİZ LAKİN REİSİMİZ VAR BİZİM"

Adıyaman'ın yalnız bırakıldığına dair bir mesaj ileten Temur'un paylaşımını alıntılayan Metiner, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis (AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan) var. Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyamanımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu" ifadelerini kullandı.







