Samanyolu Haber /Gündem / Metiner felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalıştı: Reisimiz var bizim! /07 Şubat 2023 14:36

Metiner felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalıştı: Reisimiz var bizim!

Milyonlarca insan depremin tarifsiz acılarını yaşarken siyasilerin, siyasi rant derdine düşmesi acıları daha da artırdı. AKP'li Mehmet Metiner, Erdoğan'a methiyeler dizmeye çalışırken, geride sevdiklerini bırakan ve hala hayat mücadelesi veren insanlarda tarifsiz yaralar açtı.

SHABER3.COM

Türkiye dün 04.17 ve ardından 13.24'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılmış halde! Ülke tek yürek olurken milyonlarca insan elini taşın altına koydu. Bu süreçte siyasi çıkar devşirmeye çalışan siyasetçiler ise geniş bir kesimin tepkisiyle karşılaşıyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın göçük altında ya da yaralı olduğu bir ortamda AKP'li kimi isimlerden gelen siyasi içerikli açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor. Son örneği ise Mehmet Metiner oldu. 

METİNER'DEN SKANDAL SÖZLER
Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, depremin vurduğu Adıyaman'dan bir paylaşım yapan Hamze Temur'a gönderme yaparak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan övgüsü yaptı. 

"ÖLENLERİ GERİ GETİREMEYİZ LAKİN REİSİMİZ VAR BİZİM"
Adıyaman'ın yalnız bırakıldığına dair bir mesaj ileten Temur'un paylaşımını alıntılayan Metiner, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis (AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan) var. Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyamanımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu" ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Metiner felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalıştı:... Sonraki Haber >>

Depremzede, AKP’li Canikli’ye isyan etti

Depremzede, AKP’li Canikli’ye isyan etti

Elbistan'daki 7.6'lık deprem kamerada!

Elbistan'daki 7.6'lık deprem kamerada!

Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi

Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi

AKP sözcüsü Ömer Çelik’in "utanç verici" deprem açıklaması

AKP sözcüsü Ömer Çelik’in

Barış Atay: İskenderun'da herhangi bir kurtarma çalışması yok

Barış Atay: İskenderun'da herhangi bir kurtarma çalışması yok

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:59