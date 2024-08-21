Samanyolu Haber /Gündem / Metiner'in hedefinde kimler var: 'Reis yorulanları niye kenara koymuyor?' /21 Ağustos 2024 17:46

Metiner'in hedefinde kimler var: 'Reis yorulanları niye kenara koymuyor?'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'değişim' mesajına yanıt verdi. Erdoğan'ın parti içinde değişim yapmamasını eleştiren Metiner ''Reis yorulanları niye kenara koymuyor?' diye sordu.

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Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinde başlayan "değişim" tartışmalarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Metiner, Erdoğan'ın "Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?" diye sordu.

AKP'de 31 Mart yerel seçimlerinde alınan yenilgi nedeniyle başlayan "değişim" tartışmaları devam ediyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, kongre sürecinin değişimin zemini olacağını vurgulayarak,  “Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir ‘vitrin yenilenmesi’ olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz” demişti.

“Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkarak işler içine girenler altından kalkamayacakları bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenleri hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" şeklinde konuşmuştu.

"REİS YORULANLARI NİYE ALIP KENARA KOYMUYOR?"

Erdoğan'ın sözleri, parti içine net bir mesaj ve uyarı olarak değerlendirilirken, özellikle eski AKP'li isimler, açıklamaya destek vermişti.

Bugün de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Reis, 'Yorulanlar kenara çekilmeli' dedi. İyi de yorulduğunu söyleyen kimse yok ki Reis! Kimse kenara çekilmediğine göre yorulan yok demektir" ifadelerini kullandı. "Can alıcı soru şu" diyen Metiner, "Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?" dedi.

Mehmet Metiner, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Reis, “Yorulanlar kenara çekilmeli” dedi. İyi de yorulduğunu söyleyen kimse yok ki Reis! Kimse kenara çekilmediğine göre yorulan yok demektir. O zaman Reis bu sözü niye dedi, kime dedi? Can alıcı soru şu: Madem Reis yorulanları, hatta kendisine ve davasına yük olanları biliyor, o vakit onları niye alıp kenara koymuyor?"
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