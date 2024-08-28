Metris Cezaevi'nde hareketli saatler: Mahkumların isyan çıkardığı iddia edildi

Çavuşoğlu, yaşanan hareketliliğin bu nedenlerden dolayı çıkan bir isyan girişimi olabileceğine dikkat çekti.





İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'ne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevinde kötü koşullarda tutulan mahkumların isyan çıkardığı ve yatakları ateşe verdiği iddia edildi.Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, cezaevinde mahkumların 10 kişilik koğuşlarda 50 kişi kaldığını, mescidin dahi koğuşa çevrildiğini söyledi.Çavuşoğlu, ailelerin cezaevinde tutulan yakınlarının hayatları konusunda tedirgin olduğunu ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklediğini belirtti.Cezaevindeki yemeklerinde kötü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, cezaevi yönetiminin mahkumlar üzerinde büyük baskı kurduğunu ve en ufak bir tartışmada büyük kavgaların yaşandığını belirtti.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Metris Cezaevinde isyan çıktığı iddialarını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. DMM, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."