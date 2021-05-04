Samanyolu Haber /Gündem / Metro çöktü: Onlarca ölü ve yaralı var /04 Mayıs 2021 10:52

Metro çöktü: Onlarca ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Meksiko'da korkunç bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre bir metro duvarı çöktü ve araç metrelerce aşağı düştü. İlk belirlemelere göre 15 kişi ölürken en az 70 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Dünyanın en kalabalık başkentlerinden biri olan Meksiko’da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Yerel saatle Pazartesi gecesi meydana gelen olayda metro üst geçidi çökerken bir tren havada adeta asılı kaldı.

Meksiko’daki 12 numaralı metro hattındaki üst geçit çöktü ve bir vagon aşağı düştü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken ilk açıklamalar ve acı haberler de peş peşe geldi. Yetkililer, bir viyadük üzerindeki metro hattının çöktüğünü açıklarken açık havada yaşanan olayda bazı otomobillerin yıkıntı altında kaldığını duyurdu.

Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum olay yerine gelirken Twitter üzerinden, “İtfaiye ve ilk yardım ekipleri olay yerinde çalışmalarını ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar çevre hastanelere gönderildi” açıklamasını yaptı.

Milenio TV’de yer alan görüntülerde 12 numaralı metro üstgeçidinin altındaki yolda bulunan araçların üzerine çöktüğü görüldü. Televizyon ve sosyal medyada yer alan görüntülerde sağlık ve itfaiye ekiplerinin göçük altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bir aracın ise göçük altında kaldığını söyledi. Sheinbaum Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Maalesef ölü ve yaralılar var. Ben de komuta merkezinin kurulumuna yardımcı olmak için olay yerindeyim” dedi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YAPMIŞTI

Metronun 12 numaralı hattı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard kentin belediye başkanıyken yapılmıştı. Ebrard Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bugün Metro’da yaşanan hadise korkunç bir trajedi. Kazazede ve ailelerinin yanındayım” dedi.

Ebrard “Tabii ki olaya neyin neden olduğu araştırılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı. Tekrar ne gerekirse yapmak için yetkililere yardım etmeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 70 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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