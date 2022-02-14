Metro projesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Önce şu yanlışı düzeltelim; biz bugün Belediye Meclisi'nden borçlanma yetkisi istiyoruz, borçlanmıyoruz çünkü borçlanamıyoruz. 900 milyon TL borçlanma yetkisi 16 Ağustos 2021 tarihinde tarafıma verildi. Aradan 6 ay geçti, ben hâlâ borçlanamadım. Neden borçlanmadım?





Çünkü işler Meclis'in bana borçlanma yetkisi vermesi ile bitmiyor. Bunun Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı'nda bir onay süresi var. Ardından Hazine'de onay süresi var. Dolayısıyla şu anda oradan, imzadan çıkmadığı için belediyemiz metroyla ilgili daha bir delikli kuruş dahi borçlanmadı.





Bir kere bu yanlışı düzeltelim. ‘900 milyon TL borç verdik hele bunu bir tüketin, ondan sonra yeni krediye bakarız'. Tekrar söylüyorum, biz onu daha kullanamadık ki tüketelim.





6 ay imzadan zor çıkıyor. Bana verilen söz gereği söylüyorum; bu hafta Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı'ndan Hazine'ye gelecek ve vakit geçirilmeden imzalanacağı yönünde. 6 ay önce ile bugünü konuşuyoruz. 6 ay geçmiş.





Şu anda ben zaten o borçlanma yetkisini isterken gerekçemde var bono ihraç edeceğim. Bu süre de minimum 4 ayımı alacak. 6 aydan önce de olacağını düşünmüyorum. 6 ay geçti. 6 ay da eğer bu hafta alırsam; imzayı aldım, bono satışı yaptım ya da dış kredi ise; bugünkü istediğim teklifte olduğu gibi; finansman arayışına çıktım. Bir 6 ay da böyle gidiyor, 1 yıl.





Yani bugün bu yetkiyi alsam dahi en iyi ihtimal gelecek sene bu zamanlar 2 milyar 400 milyon liradan para kullanmaya başlayabilirim. Herhalde net anlattım. Yani bu çalışma 12 ay sonra her şey normal giderse kullanacağım parayla ilgili bir yetki talebidir. Benim yetkim olmadığı bir durumda finans kurumları masanın karşısına dahi oturmuyor. ‘Yetkin var mı?' ‘Yok.'





Peki ben bunu niçin istiyorum, kafamdan mı uyduruyorum? Bu proje, ilgili bakanlıklar tarafından kabul edilmiş, bu proje Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış, bu yılın yatırım programına alınmış.





EBRD kredisi ile alınacak 118 otobüs ve metro projesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda dış finansman gerektiren 2 projelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, otobüs alımı için de aynı aşamalardan geçtiklerini hatırlattı.



Başkan Seçer, meclis onayı olmadan finansman bulamadığını ve sözleşme yapamadığını vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Şubat ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'in en önemli gündem maddelerinden birini Seçer'in metro projesi için borçlanma yetkisi talebi oluşturdu. Seçer'in 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebi, Cumhur İttifakı'na mensup Meclis üyeleri tarafından reddedildi.