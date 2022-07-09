Samanyolu Haber /Gündem / Metro Turizm'de bilet hilesi /09 Temmuz 2022 14:18

Metro Turizm'de bilet hilesi

Kurban Bayramında bazı otobüs firmalarının önceden bilet alan yolcularını arayarak ''Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz'' dediği, daha sonra da iptal edilen biletleri yüksek fiyattan yeniden sattıkları öne sürüldü.

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Kurban Bayramında şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatları cep yakıyor.

Adana’da ise bazı firmaların önceden bilet alan yolcularını sabahtan arayıp ''Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz'' dediği öne sürüldü. İptal edilen biletlerin ise yüksek fiyatlardan yeniden satıldığı, yolcuların da mağdur edildiği öğrenildi.

BİRÇOK KİŞİ BU SBEEPLE MAĞDUR OLDU

Adana Otogarı’nda birçok yolcunun bu şekilde mağdur olduğu öğrenilirken, yolculardan Yusuf Pekyen yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Metro Turizm’den bilet aldığını ve bugün Antalya’ya gitmesi gerektiğini anlatan Pekyen, “Cenazemiz olduğu için Adana’ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar ‘Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz’ dediler. Ben de mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğumda ise bu firma son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmiş” diye konuştu.
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