Metrobüs alevler içinde kaldı!

İstanbul, Bakırköy'ün İncirli durağında metrobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sürüyor. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.
Metrobüs yangını sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Taşıtlar yan yola yönlendiriliyor. Can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
Yolculardan biri dehşet dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde araçtan kaçan yolcular, büyük panik yaşıyor.
Kaydı alan kişi telefonla konuştuğu yakınına, "Araç alev alev yanıyor. Araçtan son anda kendimizi attık." dediği duyuldu.