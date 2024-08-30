Samanyolu Haber /Gündem / Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltı sayısı yükseldi /30 Ağustos 2024 10:11

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltı sayısı yükseldi

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli ; metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

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Küçükçekmece’de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında ise bugün gözaltı sayısı arttı. Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Gözaltı sayısı 10'a yükselmiş oldu.
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