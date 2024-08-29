Samanyolu Haber /Gündem / Metrobüs kazasıyla ilgili ön rapor çıktı: Şoför uyarıyı görmemiş /29 Ağustos 2024 15:25

Metrobüs kazasıyla ilgili ön rapor çıktı: Şoför uyarıyı görmemiş

Sürücünün, metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarıyı görmeyip dönmesi gereken noktayı kaçırarak ani dönüş yapmak istemesi sonucu kaza gerçekleştiği kaydedildi.

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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

'UYARIYI GÖRMEDİ, ANİ DÖNÜŞ YAPMAK İSTEDİ'

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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