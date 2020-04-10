Samanyolu Haber /Gündem / Metrobüs şoförleri koruyucu tulum giyecek /10 Nisan 2020 20:32

Metrobüs şoförleri koruyucu tulum giyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, metrobüs şoförlerinin koruyucu tulum giyerek görev yapacaklarını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) korona virüsü salgınına karşı aldığı önlemler sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs şoförlerinin koruyucu kıyafetle görev yapacaklarını duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir video eşliğinde şu bilgileri paylaştı:

 “Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak, istasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli.”
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