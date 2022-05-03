Metropol anketine göre Mansur Yavaş Erdoğan'ı...

AK Parti yüzde 25,2

CHP yüzde 17,6

İYİ Parti yüzde 14,6

HDP yüzde 9,7

MHP yüzde 5,7

DEVA Partisi yüzde 1,5

Saadet Partisi yüzde 1,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1

Gelecek Partisi yüzde yüzde 0,5

Zafer Partisi yüzde 0,5

AK Parti yüzde 32,1

CHP yüzde 22,4'e

İYİ Parti yüzde 18,6

HDP yüzde 12,3

MHP yüzde 7.3

DEVA Partisi yüzde 2

(Diğer partiler yüzde 1,5'in altında)

Mansur Yavaş yüzde 44

Recep Erdoğan yüzde 34,3

Selahattin Demirtaş yüzde 13,3

Recep Erdoğan yüzde 37,5

Ekrem İmamoğlu yüzde 36,2

Selahattin Demirtaş yüzde 13,8

Recep Erdoğan yüzde 40,1,

Kılıçdaroğlu yüzde 30,2

Selahattin Demirtaş yüzde 15,2

Recep Erdoğan yüzde 38,6

Meral Akşener yüzde 34,2,

Selahattin Demirtaş yüzde 16,3

Yavaş yüzde 53,9 alırken, Erdoğan yüzde 36,5'te kalıyor.

Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9.









İmamoğlu yüzde 49,7, Erdoğan yüzde 40 oy alıyor.

Kararsızlar ve protestocular yüzde 98.

Kılıçdaroğlu yüzde 43,3, Erdoğan yüzde 42,5 oy alıyor.

Akşener yüzde 43,8, Erdoğan yüzde 41,9 oy oranına ulaşıyor.

"Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan aday olsa seçimi kazanır mı?" sorusuna;



Yüzde 46,3 'kazanır', yüzde 48,6'sı kaybeder yanıtını verdi.

Yüzde 5,1 cevap vermedi.

Erdoğan'a oy veririm yüzde 31

Rakibine oy veririm yüzde 33,2

Yüzde 35,9'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Yüzde 43,7'si sadece beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Yalnızca yüzde 19,6'sı ihtiyaçlarını alabiliyor.

Yüzde 62,5'i iktidarı, yüzde 23,8'i dış güçleri, yüzde 7,5'i muhalefeti sorumlu tutuyor.

Yüzde 66,2'si hükümetin ekonomiyi düzeltemeyeceğini, yüzde 31'i ise düzeltebileceğini düşünüyor.

Yüzde 59'u Erdoğan'ın ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünüyor. Yüzde 39,1'i ise "Çözebilir" diyor.

Yüzde 72,9'u hükümetin açıkladığı enflasyon oranına inanmıyor.

Yüzde 84,1'i asgari ücretin yeniden düzenlenmesini istiyor. (HABER MERKEZİ)

Duvar'ın Metropol anketinin sonuçlarına dayandırdığıgöre, MetroPoll Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında 26 kentte 2164 kişiyle görüşerek, seçim anketi yaptı. Ankette, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci tura kalması durumunda Erdoğan ve karşısındaki olası adayların oy oranları ile partilerin oy oranları ölçüldü.Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın köşesinden aktardığı ankete göre partilerin oy oranları şöyle:MetroPoll'den seçim anketi: Erdoğan ilk turda bir, ikinci turda dört adaya karşı kaybediyor - Sayfa 2Kararsızlar dağıtılmadan:Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu ise ilk turda Cumhur İttifakı olarak Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı ve HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yarışa katıldığı üç adaylı şekilde soruldu.Millet İttifakı'nın adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olursa:Millet İttifakı'nın adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olursa:Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olursa:Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olursa:"Erdoğan'a mı, yoksa rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusuna göreyse oy oranları şu şekilde ölçüldü:Yüzde 45,2'si Millet'e daha yakın olduğunu belirtirken, yüzde 5.9'u iki ittifaka yakın olmamakla birlikte Millet'i tercih edeceğini söylüyor. Toplam oran yüzde 51,1.Yüzde 37,4'ü Cumhur'a yakın olduğunu, yüzde 2,5'i ise iki ittifaka da yakın olmamakla birlikte Cumhur'u tercih edeceğini anlatıyor. Cumhur, 39,9.'da kalıyor. Kararsızlar yüzde 9.Anket sonucunu yorumlayan İsmail Saymaz, HDP'nin oy oranındaki artışa dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:"Asıl vurucu olan, HDP'nin artan oyu. HDP'nin adayı en az yüzde 13,3 oy alıyor. Oran yüzde 16,3'e çıkıyor.Demirtaş, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 9,7, 2018'de yüzde 8,4 oy almıştı. Görünen o ki HDP, kapatma davasına ve baskılara rağmen oyunu iki kata yakın artırdı. HDP seçmenini karşısına alan ittifakın seçimi kazanması imkânsız. HDP'siz seçim senaryosu yapılamaz."Ankette, Türkiye'nin gidişatı da katılımcılara soruldu. Yüzde 70,8'i son bir yıl içerisinde geçim şartlarının kötüleştiğini söylüyor. Geçim şartları iyileşenlerin oranı yüzde 6,8.