MetroPOLL anket sonuçları açıklandı

Ankete göre toplun yaklaşık yüzde 60’ı, iktidarın koronavirüsle ilgili gerçek verileri açıkladığını düşünmüyor. Nisan ayında ise verilerin şeffaf biçimde açıklandığını düşünenlerin oranı yüzde 62’ydi.







Ankette “Hükümetin koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt arandı.





Ağustos ayında yapılan ankete katılanların yüzde 58,9’u, bu soruya "Düşünmüyorum" yanıtı verdi.Yüzde 36,2, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere güvendiğini söylerken yüzde 4,9 ise "Fikrim yok/cevap yok” dedi.





Aynı sorunun nisan ayındaki karşılıklar ise tam tersi bir tabloyu işaret ediyordu.Nisan ayınca Sağlık Bakanlığı’na güvenmeyenlerin oranı yüzde 30 iken, güvenenlerin oranı ise yüzde 62,3’tü.





Ankete katılanların partilere göre dağılımında ise iktidar partileri AKP ve MHP’nin seçmenleri yüzde 60 oranında verilere güvendiğini söylerken muhalefet partilerinin seçmenlerinin büyük çoğunluğu ise güvenmediğini belirtti.