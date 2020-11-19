MetroPOLL anket sonuçları açıklandı

Buna göre halkın ekonomik olarak "kemer sıkmak" ya da "acı reçeteye katlanmak" gibi bir durumunun kalmadığı anlaşılıyor.Halka sorulan mevcut birikimlerinizle ne kadar geçinebilirsiniz sorusuna halkın yüzde 39,4'ü hiç sağlayamam cevabını verdi.





Ankete göre halkın neredeyse yüzde 90'ının altı aydan fazla geçinebilecek bir birikimi olmadığı ortaya çıkıyor.





Temel ihtiyaçlar noktasında da karamsar bir tablo ortada.Halkın sadece yüzde 25'lik kesimi temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini ifade ediyor. Yüzde 75, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ya da hiç karşılayamadığını ifade ederken, ihtiyaçlarını hiçbir şekilde göremeyenlerin yüzde 22'sinin AKPye oy verenlerden oluştuğu görülüyor.











