Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL anket sonuçları açıklandı /04 Şubat 2021 19:59

MetroPOLL anket sonuçları açıklandı

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Türkiye’nin Nabzı Ocak 2021” araştırmasında ittifaklara yönelik oy tercihleri konusunda dikkat çekici sonuçlar çıktı.

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Araştırma sonuçlarına göre Millet İttifakı’nı tercih edenlerin oranı, Cumhur İttifakı’nın önüne geçti.Araştırma sonuçlarında Millet İttifakı’nı tercih edenlerin oranı yüzde 48,3, Cumhur İttifakı’nı tercih edenlerin oranı ise 39,6 olarak belirlendi.

MetroPoll Araştırma tarafından yapılan son ankette katılımcılara “Hangi ittifaka daha yakınsınız? AKP ile MHP’nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı mı?” sorusu yöneltildi.

Buna göre şu sonuçlar ortaya çıktı:

“Millet İttifakına daha yakınım diyenlerin oranı yüzde 42,4

İki ittifaka da yakın değilim ama Millet’i tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 5,9

Cumhur İttifakı’na daha yakınım diyenlerin oranı yüzde 36,9

İki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur İttifakı’nı tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 2,7

Fikrim yok/Cevap yok diyenler ise yüzde 12,2”

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer detay ise Cumhur İttifakı seçmeninin tercihleri oldu. 

Buna göre AKP’ye oy verenler arasında Millet İttifakı’nı tercih edenlerin oranı yüzde 17,3, MHP’de ise yüzde 32,9 olması dikkat çekti.

MetroPoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar sonuçlara ilişkin “Millet ittifakı arayı açıyor. Partili seçmenlerin tercihlerine dikkat ediniz” değerlendirmesini yaptı.
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