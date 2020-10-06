Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL anketi ortaya koydu: Berat Albayrak’a güven yerle bir! /06 Ekim 2020 20:41

MetroPOLL anketi ortaya koydu: Berat Albayrak’a güven yerle bir!

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre, damat Bakan Berat Albayrak’a olan güven yüzde 4,9’da kaldı.

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Metropoll Araştırma şirketinin yaptığı anket son dönemde “Ben dolara bakmıyorum, kur önemli değil” sözleriyle tartışmaların odağına yerleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olan güveni ortaya koydu. Metropoll’ün son anketine göre Berat Albayrak’a ekonomide güven diplerde. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin sadece yüzde 4,9’u ülke ekonomisini en iyi Albayrak’ın yöneteceğini düşünüyor.

Ankete göre ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 22 ile 18 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan’dan sonra ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 6.5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a olan güven ise yüzde 5.7 olarak belirlendi.



Ankette katılımcılara “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 70’i “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor” dedi.

Buna karşılık katılımcıların yüzde 21’i bu iddialara katılmadığını belirtti.



Metropoll’ün katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da “Türkiye’nin Ortadoğu ve dünyadaki durumuna bakılırsa dış politikasını başarılı buluyor musunuz?” oldu.

Katılımcıların yüzde 48’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 45’i ise “başarılı bulmadığını” belirtti.

 
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