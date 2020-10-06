MetroPOLL anketi ortaya koydu: Berat Albayrak’a güven yerle bir!

Metropoll Araştırma şirketinin yaptığı anket son dönemde “Ben dolara bakmıyorum, kur önemli değil” sözleriyle tartışmaların odağına yerleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olan güveni ortaya koydu. Metropoll’ün son anketine göre Berat Albayrak’a ekonomide güven diplerde. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin sadece yüzde 4,9’u ülke ekonomisini en iyi Albayrak’ın yöneteceğini düşünüyor.







Ankete göre ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 22 ile 18 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.





Erdoğan’dan sonra ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 6.5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çıktı.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a olan güven ise yüzde 5.7 olarak belirlendi.











