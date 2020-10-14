Samanyolu Haber /Gündem / MetroPoll anketi: Bütün partilere şok! /14 Ekim 2020 13:05

MetroPoll anketi: Bütün partilere şok!

Metropoll araştırma şirketi Eylül ayı anket sonuçlarını açıkladı: Barajı sadece AKP ve CHP geçiyor. CHP oy kaybederken bütün partiler beklentilerin altında oy alıyor, kararsızların oranı da dikkati çekiyor.

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Metropoll araştırma şirketinin son seçim anketinde, barajı sadece AKP ile CHP geçti. Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar, Twitter'dan Eylül ayı anketinin sonuçlarını paylaştı. 

Ankete katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 32,3'ü AKP, yüzde 17,7'si CHP, yüzde 8,8'i İyi Parti, yüzde 8,1'i HDP, yüzde 7,3'ü MHP yanıtını verdi.

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1 olurken, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0,7 oy aldı.

"SONUCU KARARSIZLAR BELİRLEYECEK"

Sonuçlarla ilgili Twitter adresinden değerlendirmelerde bulunan Metropoll CEO'su Özer Sencar, "bütün partilerin, özellikle muhalefet partilerinin hedef kitlesi kararsızlar olmak zorunda. Bugün AK Parti'ye vereceğini söyleyen %30-32 bandındaki seçmenleri muhalefet partilerinin etkileme şansı neredeyse hiç yok. Dolayısıyla seçim sonucunu bu kitle belirleyecek." dedi.

Sencar ayrıca Ağustos ayına göre oy kaybeden CHP'yle ilgili yorumunda "CHP’de bu ay görülen düşüş parti içinde yaşananlarla ilişkilidir. Bir kısım CHP seçmeni parti yönetimine kızdığı zaman kapıyı vurur çıkar ama başka partiye gitmez. Bu özellik AK Parti seçmeninde yoktur. Onlar kızsa da kapıyı vurup çıkmazlar. Son ana kadar beklerler." diye yazdı.
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