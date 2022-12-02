MetroPoll anketi: Cumhur İttifakı oyları yeniden düşüşte

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "AKP'nin oy oranının yüzde 42, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise yüzde 52" açıklamasını köşesine taşıdı.









Saymaz “Acaba” diyorum, “Şen, bu anketi AK Parti’nin mitinginde mi yapıyor?” diyerek MetroPOLL Araştırma’nın son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.





Saymaz, bugünkü yazısında “MetroPoll Araştırma’nın kasım ayındaki saha çalışması Şen’i doğrulamıyor. Metropoll’e göre mayıs ayından beri yükselişte olan AK Parti altı ay, MHP ise beş ay sonra oy kaybı yaşadı” diye yazdı.





Saymaz'ın köşesinde paylaştığı anket sonuçları şöyle;





MetroPOLL Araştırma’nın anketinde katılımcılara, bu pazar seçim olsa kime oy verecekleri soruldu.





Yüzde 29.6’sı AKP’ye, yüzde 20’si CHP’ye, yüzde 10.3’ü HDP’ye, yüzde 9.1’i İyi Parti’ye, yüzde 6.7’si ise MHP’ye vereceğini söyledi. Yüzde 19.1’i kararsız/protesto oy/cevapsız olarak dağıldı. Yüzde 4.4 ise diğer partileri destekliyor.





Kararsızlar dağıtılınca AKP’nin oy oranı yüzde 36.5





Kararsız/protesto oy/cevapsızlar dağıtılınca ise AKP yüzde 36.5’e, CHP yüzde 24.7’ye, HDP yüzde 12.7’ye, İyi Parti yüzde 11.2’ye, MHP de yüzde 8.2’ye çıkıyor.





AKP’nin oy oranı son aylarda nasıl bir yol seyretti?





MetroPoll’ün araştırmasına göre nisan ayında AKP’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce 25.2 olarak tespit edilmişti. Bu oran mayısta yüzde 26.5’e, haziranda yüzde 27.6’ya, temmuzda yüzde 28.2, ağustosta yüzde 28.7’ye, eylülde yüzde 29 ve ekimde yüzde 31.9’a çıktı. Ancak kasımda yüzde 29.6’ya düştü.





MHP DE DÜŞÜŞTE

Aynı şekilde MHP haziran ayında yüzde 4.5, temmuzda yüzde 5, ağustosta yüzde 6.1, eylülde yüzde 7.9 ve ekimde 8.8’e yükseldi. Kasımda ise yüzde 6.7’ye indi.





SENCAR: DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ VAR

MetroPoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, AK Parti ve MHP oylarındaki düşüşün iki nedeni olduğunu belirtiyor. İlki, temmuzda maaşlara yapılan zamların etkisinin sıfırlanması.





“İnsanlar yine geçim sıkıntısına düştü. Resmi rakamlar daha az gösteriyor ama aylık enflasyon yüzde 10-15 civarında. Hükümetin yaptığı maaş zammı yüzde 40’tı. Bu zam insanları ancak dört ay rahatlattı. O zamların etkisi kalmadı. Geçim sıkıntısı ve parasızlık insanların canına tak etti.”





Sencar’a göre ikinci neden de AKP’nin HDP’yi ziyareti ve MHP’nin bu ziyareti desteklemesi oldu.





Sencar:





“AK Parti’nin HDP’ye gitmesi, MHP’nin de gidişi savunması, iki partide kendisine ‘Atatürkçü’ diyenlerin uzaklaşmasına sebep oldu. Bu kişiler kararsızlara gitmiş. Kararsızlar geçen ay yüzde 12’ydi, bu ay yüzde 19 oldu.”





MetroPoll araştırmasında HDP ziyaretine ilişkin soruya verilen yanıtlar Sencar’ı haklı çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 41.5’i ziyareti olumsuz, yüzde 29.8’i ise olumlu buluyor. Yüzde 23.5’i ziyaretten haberdar olmadığını söylerken, yüzde 5.6’sı fikir belirtmiyor.