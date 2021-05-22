Metropoll Anketi: Erdoğan'ın karşısına çıksa kesin kazanacak üç kişi

Ankete göre Erdoğan olası ikinci turda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstünlük sağlayabiliyor.







MetroPOLL Başkanı Özer Sencar, 'olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryoları' notuyla son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.





İmamoğlu fark atıyor





Buna göre, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylar Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olursa halkın yüzde 39'u Erdoğan'a ve yüzde 50'si Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.





İkinci turda Erdoğan’ın rakibi Mahsur Yavaş olursa, bu durumda seçmenin yüzde 49.4'ü Yavaş'a, yüzde 37,5’i Erdoğan’ı tercih edecek.





Bir diğer senaryoya göre ikinci turda Akşener’in aday olması halinde Erdoğan yüzde 38,5, Akşener yüzde 42,5 oranında oy alacak.





Bu ankete göre Erdoğan bir tek ikinci turda rakibi Kılıçdaroğlu olursa kazanma şansı bulunuyor. Bu durumda Erdoğan yüzde 42,5, Kılıçdaroğlu ise yüzde 39,7 oranında oy alabilecek.