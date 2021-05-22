Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll Anketi: Erdoğan'ın karşısına çıksa kesin kazanacak üç kişi /22 Mayıs 2021 10:16

Metropoll Anketi: Erdoğan'ın karşısına çıksa kesin kazanacak üç kişi

MetroPOLL kamuoyu şirketi tarafından düzenlenen son anket, Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryolarına karşı ikinci turda, rakipleri Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener olması halinde yarışı kaybedeceğini ortaya koydu.

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Ankete göre Erdoğan olası ikinci turda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstünlük sağlayabiliyor.

MetroPOLL Başkanı Özer Sencar, 'olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryoları' notuyla son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu fark atıyor

Buna göre, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylar Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olursa halkın yüzde 39'u Erdoğan'a ve yüzde 50'si Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.

İkinci turda Erdoğan’ın rakibi Mahsur Yavaş olursa, bu durumda seçmenin yüzde 49.4'ü Yavaş'a, yüzde 37,5’i Erdoğan’ı tercih edecek.

Bir diğer senaryoya göre ikinci turda Akşener’in aday olması halinde Erdoğan yüzde 38,5, Akşener yüzde 42,5 oranında oy alacak.

Bu ankete göre Erdoğan bir tek ikinci turda rakibi Kılıçdaroğlu olursa kazanma şansı bulunuyor. Bu durumda Erdoğan yüzde 42,5, Kılıçdaroğlu ise yüzde 39,7 oranında oy alabilecek.
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