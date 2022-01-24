MetroPOLL anketi: 'İmamoğlu görevden alınırsa destek artacak'

MetroPoll Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması halinde ona yönelik halk desteğinin artacağını ortaya koydu. İmamoğlu'ya desteğin artacağını söyleyen seçmen oranı yüzde 63.4. Azalır diyenlerin oranı ise sadece yüzde 14.2.





