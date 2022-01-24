MetroPOLL anketi: 'İmamoğlu görevden alınırsa destek artacak'

MetroPoll Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması halinde ona yönelik halk desteğinin artacağını ortaya koydu. İmamoğlu'ya desteğin artacağını söyleyen seçmen oranı yüzde 63.4. Azalır diyenlerin oranı ise sadece yüzde 14.2.
Araştırmada aynı zamanda, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan özel teftiş de soruldu ve "İmamoğlu'nun belediyeye terörle ilişkili 500 kişiyi işe aldığı yönündeki iddiaya inanıyor musunuz?" sorusuna, yüzde 61.7 inanmadığı, yüzde 24.3'ü de inandığı yönünde yanıt verdi.
Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 14.
AKP'li seçmenin yüzde 26.7'si ve MHP'lilerin yüzde 30.7'si de 'teröristler çalışıyor' iddiasına inanmıyor.
"Hükümetin İmamoğlu'nu görevden alarak, yerine kayyum ataması nasıl sonuç yaratır?" sorusuna, yüzde 63.4, 'destek artar' yanıtını verdi.
AKP'lilerin yüzde 31.9'u, MHP'lilerin yüzde 47.'ü İmamoğlu'na verilen desteğin artacağını söyledi.