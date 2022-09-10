Samanyolu Haber /Politika / MetroPOLL anketi: Kararsız seçmen kararını netleştirmeye başladı /10 Eylül 2022 10:48

MetroPOLL anketi: Kararsız seçmen kararını netleştirmeye başladı

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, kararsız seçmenin Cumhurbaşkanı seçiminde, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rekabetindeki tercihlerinin son 8 aydaki değişimini kamuoyuyla paylaştı.

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Araştırmaya göre, ocak ayında cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırsa 'Kılıçdaroğlu'na oy veririm' diyen kararsız seçmenin yüzdesi 15,4 iken, Erdoğan'a oy veririm diyen seçmenin oranı ise yüzde 44,4 olarak ölçüldü. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 26,3.


Kararsız seçmenin ocak ayında tercihleri:
  • Erdoğan: Yüzde 44,4
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,4
  • Oy vermem: Yüzde 26,3

Kararsız seçmenin geçtiğimiz şubat ayındaki tercihleri ise şöyle:
  • Erdoğan: Yüzde 36,0
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,7
  • Oy vermem: Yüzde 20,8

Araştırmaya göre, mart ayında kararsız seçmen tercihi:
  • Erdoğan: Yüzde 37.0
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,2
  • Oy vermem: Yüzde 21,2

Nisan ayında ise kararsız seçmenin tercihi şöyle.
  • Erdoğan: Yüzde 37,4
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,0
  • Oy vermem: Yüzde 22,8

Mayıs ayında ise bu oranlar şöyleydi:
  • Erdoğan: Yüzde 29,3
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,8
  • Oy vermem: Yüzde 24,6

Haziran ayı:
  • Erdoğan: Yüzde 33,6
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,3
  • Oy vermem: Yüzde 24,6

Temmuz ayı kararsız seçmen tercihi:
  • Erdoğan: Yüzde 42,3
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,3
  • Oy vermem: Yüzde 19,6

Ağustos ayı:
  • Erdoğan: 36,7
  • Kılıçdaroğlu: 31,8
  • Oy vermem: 19,5

Anket şirketine göre 8 aylık ortalama ise şöyle:
  • Erdoğan: Yüzde 36,9
  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,5
  • Oy vermem: Yüzde 22,15
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