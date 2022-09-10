MetroPOLL anketi: Kararsız seçmen kararını netleştirmeye başladı









Erdoğan: Yüzde 44,4

Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,4

Oy vermem: Yüzde 26,3

Kararsız seçmenin geçtiğimiz şubat ayındaki tercihleri ise şöyle:

Erdoğan: Yüzde 36,0

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,7

Oy vermem: Yüzde 20,8

Erdoğan: Yüzde 37.0

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,2

Oy vermem: Yüzde 21,2

Erdoğan: Yüzde 37,4

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,0

Oy vermem: Yüzde 22,8

Erdoğan: Yüzde 29,3

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,8

Oy vermem: Yüzde 24,6

Erdoğan: Yüzde 33,6

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,3

Oy vermem: Yüzde 24,6

Erdoğan: Yüzde 42,3

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,3

Oy vermem: Yüzde 19,6

Erdoğan: 36,7

Kılıçdaroğlu: 31,8

Oy vermem: 19,5

Erdoğan: Yüzde 36,9

Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,5

Oy vermem: Yüzde 22,15

Araştırmaya göre, ocak ayında cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırsa 'Kılıçdaroğlu'na oy veririm' diyen kararsız seçmenin yüzdesi 15,4 iken, Erdoğan'a oy veririm diyen seçmenin oranı ise yüzde 44,4 olarak ölçüldü. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 26,3.