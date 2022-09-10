MetroPOLL anketi: Kararsız seçmen kararını netleştirmeye başladı

Kararsız seçmenin ocak ayında tercihleri:
- Erdoğan: Yüzde 44,4
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,4
- Oy vermem: Yüzde 26,3
Kararsız seçmenin geçtiğimiz şubat ayındaki tercihleri ise şöyle:
- Erdoğan: Yüzde 36,0
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,7
- Oy vermem: Yüzde 20,8
Araştırmaya göre, mart ayında kararsız seçmen tercihi:
- Erdoğan: Yüzde 37.0
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,2
- Oy vermem: Yüzde 21,2
Nisan ayında ise kararsız seçmenin tercihi şöyle.
- Erdoğan: Yüzde 37,4
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,0
- Oy vermem: Yüzde 22,8
Mayıs ayında ise bu oranlar şöyleydi:
- Erdoğan: Yüzde 29,3
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,8
- Oy vermem: Yüzde 24,6
Haziran ayı:
- Erdoğan: Yüzde 33,6
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,3
- Oy vermem: Yüzde 24,6
Temmuz ayı kararsız seçmen tercihi:
- Erdoğan: Yüzde 42,3
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,3
- Oy vermem: Yüzde 19,6
Ağustos ayı:
- Erdoğan: 36,7
- Kılıçdaroğlu: 31,8
- Oy vermem: 19,5
Anket şirketine göre 8 aylık ortalama ise şöyle:
- Erdoğan: Yüzde 36,9
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,5
- Oy vermem: Yüzde 22,15