Metropoll Anketi: Sonuç iç açıcı değil

Metropoll’un ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketine göre, AKP’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 31’e, MHP’nin ise 7.2’ye düştü. Muharrem İnce’nin kuracağı partinin oy oranı yüzde 0.9 olurken, CHP yüzde 17.4, HDP yüzde 8.5 alıyor.

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, her ay düzenli olarak yaptıkları “Türkiye’nin Nabzı” anketinin şubat ayı sonuçlarından bir kısmını açıkladı.





‘HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?’





Sencar, Twitter hesabından “Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” araştırmasının verilerini paylaştı. Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 38.2’ye düşüyor. Sonuçlar şöyle:





AKP: Yüzde 31

CHP: Yüzde 17.4



İYİ Parti: Yüzde 9.5



HDP: Yüzde 8.9



MHP: Yüzde 7,2



DEVA Partisi: Yüzde 1,5



SP: Yüzde 1,1



Muharrem İnce’nin kuracağı parti: Yüzde 0,9





‘GARA OPERASYONU SEÇMEN DAVRANIŞINI ETKİLEDİ’





Özer Sencar, kararsız oylar dağıtıldığında AKP’nin alacağı oyun yüzde 39 civarında olacağını da söyledi. Sencar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şubat ayında seçmenin oy verme davranışını etkileyen üç olaydan söz edilebilir. AK Parti kongreleri, Gara operasyonu, Muharrem İnce ile 3 arkadaşının CHP’den ithamlarla istifası ve partilerini kurma çalışmaları ilerletmesi. Oy hareketleri partiler ile kararsızlar arasında oluyor.”