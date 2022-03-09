MetroPOLL anketi: Zamlar sonrası yüzde 86 rahatsız

Doğalgaz zamlarıyla ilgili MetroPOLL’ün anketine katılanların yüzde 39’u doğalgazı kıstığı, yüzde 19’uysa artık doğalgaz kullanmadığını belirtti. Elektrik ve doğalgaz zamlarının ‘makul’ olduğunu düşünenlerin oranıysa yüzde 12.Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarının rekorlar kırdığı Türkiye, yeni yıla doğalgaz ve elektrik zamlarıyla girmişti.







Kademeli faturalandırmaya geçilen elektrikte aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstüyse yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Zamlar bazı kentlerde protesto edilirken, esnaf da faturalarını camlara asmaya başlamıştı. Bunun üzerine iktidar iki kere düzenlemeye gitmiş ama bu kimseyi memnun etmemişti. Doğalgaz da aynı sorunlar yaşanıyor.





Ankete göre, zamlar sonrası doğalgazı aynı şekilde kullanmaya devam edebilenlerin oranı yüzde 26,1 oldu. Yüzde 57’lik bir kesimse doğalgazı ya kapattı ya da kıstı.Katılımcıların yüzde 44’ü faturalardaki artışların ‘fahiş’ olduğunu düşünürken, yüzde 42’sine göre faturalar ‘çok arttı’. Katılımcıların yüzde 12’siyse zamların ‘makul’ olduğunu düşünüyor.