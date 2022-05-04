Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll, anketinde ikinci turda 4 adayla Erdoğan'ı karşılaştırdı! /04 Mayıs 2022 14:05

Metropoll, anketinde ikinci turda 4 adayla Erdoğan'ı karşılaştırdı!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPoll Araştırma’nın nisan ayı için yaptığı kamuoyu anketini köşesine taşıdı. Anket, seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın muhtemel 4 aday karşısında da işinin oldukça zor olduğunu ortaya koydu.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, anketin 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle gerçekleştirdiğini paylaştı.

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosunun üç adaylı şekilde sorulduğunu ifade eden Saymaz, sonuçları şöyle aktardı:

Yani, Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'li Selahattin Demirtaş ile yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı. Millet'in adayı, Yavaş olursa... Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Demirtaş yüzde 13.3 alıyor.

Aday, İmamoğlu olursa... Erdoğan yüzde 37.5, İmamoğlu yüzde 36.2, Demirtaş yüzde 13.8 alıyor. Yavaş, hem Cumhur'dan hem HDP'li seçmenlerden oy topluyor. "Yavaş, HDP'lilerin oyunu alamaz" varsayımı bütünüyle gerçekdışı.

Aday, Akşener olursa... Erdoğan yüzde 38.6, Akşener yüzde 34.2, Demirtaş yüzde 16.3 alıyor. Ve aday, Kılıçdaroğlu olursa... Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 alıyor. 

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A BÜYÜK HÜSRAN

Saymaz, seçimin ikinci tura kalması durumunda da sonuçların ne olacağını şöyle yazdı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9. Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor.

Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

Erdoğan ile Akşener yarışırsa... Akşener yüzde 43.8, Erdoğan yüzde 41.9 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 13.7.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa... Kılıçdaroğlu yüzde 43.3, Erdoğan yüzde 42.5 alıyor. Kararsızlar ve protestocular ise yüzde 13.5.
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