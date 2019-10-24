Metropoll Araştırma Başkanı son tabloyu açıkladı: Kim, ne kadar oy alıyor?

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, "Şu andaki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı aynen devam ederse kurulacak partiler kimin yanında yer alırsa 50+1'e onlar daha yakın olur." dedi.
Sencar, Türkiye siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarını Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya açıkladı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 42
Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) teşkil ettiği Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42 olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu belirten Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 51, CHP, İyi Parti ve HDP'nin ise yüzde 47 bandında olduğunu belirtti.
Sencar, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyunun ise yüzde 2 seviyesinde olduğunu ifade etti.
SENCAR: ASKERİ HAREKÂT AKP'NİN OYUNU BİR MİKTAR ARTIRABİLİR
Son çalışmalarının Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâttan önce olduğuna işaret eden Sencar, "Yeni araştırmada, muhtemelen AK Parti'nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan önce bir miktar artabilir." dedi.
Kararsızların oranının yüzde 17 olduğunu söyleyen Sencar, vatandaşların erken seçim beklentisi olmadığını dikkati çekerek, "Vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda erken seçim falan düşünecek hali yok." dedi.
"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN KURACAĞI PARTİLER BELİRLEYİCİ OLUR"
AKP'den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilere ilişkin de değerlendirmede bulunan Sencar, geçmişte yaptıkları araştırmada Babacan'ın Davutoğlu'na göre 1 puan daha fazla oy alabileceği sonucuna ulaştıklarını söyledi.
Sencar, kurulacak iki partinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacak kadar oy alacağını belirterek, şunları söyledi: "Şu andaki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı aynen devam ederse, kurulacak partiler kimin yanında yer alırsa 50+1'e onlar daha yakın olur. Yeni partiler 5 puan bile oy alsa Cumhurbaşkanı seçiminin belirleyicisi olurlar."