Metropoll Araştırma Başkanı son tabloyu açıkladı: Kim, ne kadar oy alıyor?

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, "Şu andaki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı aynen devam ederse kurulacak partiler kimin yanında yer alırsa 50+1'e onlar daha yakın olur." dedi.







Sencar, Türkiye siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarını Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya açıkladı.







CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 42





Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) teşkil ettiği Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42 olduğunu söyledi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu belirten Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 51, CHP, İyi Parti ve HDP'nin ise yüzde 47 bandında olduğunu belirtti.



