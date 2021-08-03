MetroPOLL araştırma: Halkın yüzde 60'ı ülkenin gidişatından memnun değil

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre 18 yıllın en yüksek Temmuz ayı enflasyonu görülürken, yapılan bir araştırma halkın yarısından fazlasının ülkenin gidişatından memnun olmadığını gösterdi.





MetroPOLL Araştırma'nın Haziran ayında gerçekleştirdiği araştırmaya göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı ülkenin gidişatını ‘kötü’ buluyor.





MetroPOLL Araştırma’nun kurucusu Özer Sancar, Haziran 2021’de ‘Türkiye’nin Gidişatı’ başlığıyla gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.





Buna göre Haziran ayında yapılan araştırmaya göre halkın sadece yüzde 27’si Türkiye’nin iyiye gittiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 59,4’ü ise kötüyü gittiğini düşünüyor.



