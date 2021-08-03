MetroPOLL araştırma: Halkın yüzde 60'ı ülkenin gidişatından memnun değil

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre 18 yıllın en yüksek Temmuz ayı enflasyonu görülürken, yapılan bir araştırma halkın yarısından fazlasının ülkenin gidişatından memnun olmadığını gösterdi.
MetroPOLL Araştırma'nın Haziran ayında gerçekleştirdiği araştırmaya göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı ülkenin gidişatını ‘kötü’ buluyor.
MetroPOLL Araştırma’nun kurucusu Özer Sancar, Haziran 2021’de ‘Türkiye’nin Gidişatı’ başlığıyla gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Haziran ayında yapılan araştırmaya göre halkın sadece yüzde 27’si Türkiye’nin iyiye gittiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 59,4’ü ise kötüyü gittiğini düşünüyor.
“Genel olarak düşündüğümüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?” sorusuna, araştırmaya katılanların verdiği yanıtlar şöyle:
“İyiyi gidiyor” diyenler: Yüzde 27,4
“Kötüye gidiyor”: Yüzde 59,4
“Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diye düşünenler: 10,7
“Fikrim yok/Cevabım” diyenler: 2,5.”
Araştırmanın sonuçlarının, 25 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre dağılımı yapıldığında, araştırmadaki en dikkat çeken verilerden biri ise hükümetinin iktidar ortağı MHP’ye ilişkin oldu. Buna göre; AKP’lilerin yüzde 57,6’sı Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünürken, MHP’de bu oran yüzde 30,9 olarak kayda geçti. Araştırmaya göre MHP’ye oy verenlerin yüzde 50,6’sı ‘Türkiye kötüye gidiyor’ yanıtını verdi. MHP’ye oy verenlerin 7,4’ü ise ülkenin gidişatına dair ‘Fikrim yok’ cevabını verdi.
‘Türkiye’nin Gidişatı’ araştırmasının sonuçlarının 24 Haziran seçimlerinde oy verilen partilere göre dağılımı yapıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
“İyiye gidiyor” diye düşünenler:
AKP: 57,6,
CHP: 6,8,
İYİ Parti: 2,6,
HDP: 2,4
MHP: 30,9
Saadet Partisi: 15,8
“Kötüye gidiyor” diye düşünenler:
AKP: 28,0
CHP: 88,4
İYİ Parti: 94,0
HDP: 81,8
MHP: 50,6
SP: 57,9
“Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diye düşünenler:
AKP: 12,7
CHP: 3,6
İYİ Parti: 3,3
HDP: 14,3
MHP: 11,1
SP: 26,3
“Fikrim yok / Cevabım yok” diyenler:
AKP: 1,8
CHP: 1,2
HDP: 1,8
MHP: 7,4