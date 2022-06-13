Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar: Sonbaharda erken veya baskın seçim olacak

Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın seçimin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamalarıyla muhalefeti hazırlıksız yakalamayı amaçladığını ifade etti. Sencar, şu değerlendirmeyi yaptı: ”





“Eldeki verilerden ve aktörlerin bildiğimiz özelliklerinden hareketle bu yıl sonbaharda erken veya baskın seçimin olacağını düşünüyorum. Erdoğan’ın Haziran 2023’ten söz etmesi muhalefeti istediği istikamette yönlendirme amaçlıdır diye düşünüyorum.





Amacı öncelikle muhalefeti belirsizliğe itmek ve hazırlıksız yakalamaktır. İkinci olarak istediği kişinin rakibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Bakalım muhalefet Erdoğan’ı ne kadar tanımış 20 yıllık iktidarından sonra.”







