Metropoll Araştırma sonuçları açıkladı

Özer Sancar şöyle devam etti:







“Her partiden bir miktar kararsız oy vardır. Ama önemli olan CHP'den kararsıza kayan oylar değildir. Önemli olan AKP'den ve MHP'den kararsıza kayan oylardır. Çünkü onlar iktidardalar ve oy kaybederlerse ya da oyları başka partilere giderse iktidarı kaybeder.





“Millet İttifakı ya da muhalefet cephesi diyelim muhalefet oylarının tamamı bir araya gelirse anlamlı bir büyüklük anlamlı bir rakam oluşuyor, o zaman Cumhur İttifakı'nın önüne geçiyor. Yani şuanda da muhalefet partilerini topladığımız zaman, muhalefet tamamını toplayabilirse, muhalefet kendi arasında tamamını ittifak içine çekebilirse iktidarı alma Cumhurbaşkanlığını alma şansları var. Henüz böyle bir noktaya gelmiş gibi görünmüyorlar.





“Muhalefetin özellikle HDP konusunda sert bir tavrı var. Muhalefet HDP'yi yanına almadan hiçbir şey yapamaz, iktidarı alamaz. Yani HDP'yi iterlerse ya da HDP ben sizinle birlikte hareket etmiyorum derse bugünkü iktidar ve bugünkü Cumhurbaşkanlığı aynen devam eder.”