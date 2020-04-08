Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll Araştırması: Kovid-19 Erdoğan ve partisine ilaç gibi geldi /08 Nisan 2020 15:28

Metropoll Araştırması: Kovid-19 Erdoğan ve partisine ilaç gibi geldi

Metropoll araştırma şirketi Mart ayına ilişkin 'Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' ve 'Erdoğan'a görev onayı veriyor musunuz?' sorularını yöneltti.

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Metropoll araştırma şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Mart ayı sonuçlarını* yayınlandı. Ankete göre, "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunda katılımcıların yüzde 33.7'si AKP, yüzde 17.7'si ise CHP dedi. Bu iki parti haricindeki diğer partiler ise baraj altında kalırken Metropoll şirketi CHP'de bir ay önceye göre yüzde 3 düşüşün sebebinin anketin telefonla yapılmasından kaynaklandığını savundu.

Araştırma kuruluşu Metropoll, "Türkiye'nin Nabzı Mart 2020" başlıklı anket sonuçları yayınlandı.

Metropoll, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine dikkat çekici bir araştırma yaptı. Mart 2020'da düzenlenen anketin sonuçlarına göre iktidardaki AKP yüzde 33.7 ile birinci sırada. AKP'yi yüzde 17.7'lik oy oranı ile CHP takip ediyor. Ankete göre HDP 7.5; MHP, 7.1; İyi Parti 6.4 oranında oy alıyor. Ali Babacan Genel Başkanı olduğu Deva Partisi yüzde 1.1 oy alırken, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi ise 0.9 oranında oy alıyor.

Ankette kararsızların ve protesto edenlerin toplamı ise yüzde 16.7'lik kesimden oluşuyor. Ankete katılanların yüzde 6.7'sinin ise sorulan soruya cevap vermediği görülüyor.

Öte yandan, Şubat ayında yapılan ankete göre muhalefet partilerindeki oy oranlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en olası sebebini şirket, "muhalefet seçmenlerinin değişik kaygılarla telefon ile yapılan ankette daha çok çekimser kalması" olarak açıklıyor.

Bunun yanında Covid-19 salgınından önce destek seviyesi tarihi düşük seviyelere inen Tayyip Erdoğan'a vatandaşın desteği yükseldi.

*Araştırma sonuçları Metropoll şirketi Twitter adresinde yayınlanmıştır.
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