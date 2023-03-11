Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL, en güvenilir yardım kuruluşlarını sıraladı /11 Mart 2023 13:36

MetroPOLL, en güvenilir yardım kuruluşlarını sıraladı

MetropOLL'un yaptığı araştırmada, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP Derneği, en güvenilir yardım kuruluşu oldu. Depremler sonrasında çadır çattığı için tepkilere yol açan Kızılay'ın son sırada yer alması dikkati çekti.

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MetroPOLL Araştırma şirketi, gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara yardım kuruluşlarına ne derece güvendiklerini sordu. Verilen yanıtlara göre; Kızılay, İHH, AFAD, Babala ve AHBAP seçenekleri arasında en güvenilir yardım kuruluşu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye yaptığı yardım faaliyetleriyle dikkati çeken AHBAP oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çadır ve hazır gıda sattığı gerekçesiyle tepki çeken, yönetimin kurulundaki isimlerin iktidara yakınlığı ile bilinen Kızılay ise son sırada yer aldı.

Anket sonucuna göre, güvenilirlik sıralaması şöyle gerçekleşti: AHBAP, Babala, AFAD, İHH ve Kızılay.


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