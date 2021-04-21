Samanyolu Haber /Ekonomi / Metropoll 'Kanal İstanbul' anketi sonuçlarını yayınladı /21 Nisan 2021 20:30

Metropoll 'Kanal İstanbul' anketi sonuçlarını yayınladı

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" anketinin Mart ayı araştırmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin seçmene görüşleri soruldu.

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Anket sonuçlarına göre, "Hükümetin Kanal İstanbul projesini destekliyorum" diyenlerin oranı yüzde 38,5'ta kalırken, "desteklemediğini" belirtenlerin oranı da yüzde 45,4 oldu. 

"Fikrim veya cevabım yok" diyenlerin oranının ise yüzde 16,1 olduğu görüldü.2018 seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 62’si Kanal İstanbul’u desteklerden, yüzde 16,8’i desteklemediğini söyledi. CHP’lilerin yüzde 78,3’ü, İyi Parti’lilerin 63,6’sı, HDP’ye oy verenlerin  yüzde 86,1’i ‘desteklemiyorum’ yanıtını verdi. İktidar ortağı MHP’ye oy verenlerin yüzde 28,4’ü de ‘projeyi desteklemiyorum’ diyor. 

Türkiye'nin Nabzı Mart ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 22 - 25 Mart 2021 tarihleri arasında toplam 1637 kişi ile yapılmıştır. Anket yapım sürecinde “bilgisayar destekli telefonda anket” yöntemi kullanılmıştır.
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