Metropoll 'Kanal İstanbul' anketi sonuçlarını yayınladı

Anket sonuçlarına göre, "Hükümetin Kanal İstanbul projesini destekliyorum" diyenlerin oranı yüzde 38,5'ta kalırken, "desteklemediğini" belirtenlerin oranı da yüzde 45,4 oldu.







"Fikrim veya cevabım yok" diyenlerin oranının ise yüzde 16,1 olduğu görüldü.2018 seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 62’si Kanal İstanbul’u desteklerden, yüzde 16,8’i desteklemediğini söyledi. CHP’lilerin yüzde 78,3’ü, İyi Parti’lilerin 63,6’sı, HDP’ye oy verenlerin yüzde 86,1’i ‘desteklemiyorum’ yanıtını verdi. İktidar ortağı MHP’ye oy verenlerin yüzde 28,4’ü de ‘projeyi desteklemiyorum’ diyor.





Türkiye'nin Nabzı Mart ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 22 - 25 Mart 2021 tarihleri arasında toplam 1637 kişi ile yapılmıştır. Anket yapım sürecinde “bilgisayar destekli telefonda anket” yöntemi kullanılmıştır.