MetroPoll 'Kürt Sorunu' anket sonuçlarını yayınladı

Buna göre katılımcıların yüzde 35.5'i "Demokrasiyi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini" savundu. Yüzde 22'si "İslam kardeşliğini pekiştirmek", yüzde 19.5'i ise "Ekonomik yatırımları artırmak" dedi.







Katılımcıların sadece yüzde 5.5'i "Silahlı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 17.4 ise "Fikrim yok/cevap yok" dedi.





Anket sonuçlarına göre HDP’li seçmenin yüzde 42,7’si çözüm için “Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek” tercihinde bulundu. HDP’lilerin yüzde 47.3’ü “İslam kardeşliğini pekiştirmek” derken, “Ekonomik yatırımları artırmak” diyenlerin oranı yüzde 5.3 oldu. “Silahlı mücadeleye devam etmek” diyenler ise yüzde 2.7 olarak belirlendi.





Partilere göre dağılımda elde edilen sonuçlar ise şöyle:





AKP’li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 23.4





İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 29.7





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 17.5





Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 6.4





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 23





CHP'li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 49.7





İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 8.2





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 25.3





Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 3





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 13.8





İYİ PARTİ’li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 40.3





İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 9





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 33.6





Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 3.7





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 13.4





HDP'li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 42.7





İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 47.3





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 5.3





Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 2.7





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 2





MHP'li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 51





İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 13.9





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 18.5





Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 9.3





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 7.3





SAADET PARTİ'li seçmen





Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 89.5





İslam kardeşliğini pekiştirmek: -





Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 5.3





Silahlı mücadeleye devam etmek: -





Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 5.3