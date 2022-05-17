Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll: Seçim ikinci tura kalırsa yüzde 50'yi geçen tek isim var /17 Mayıs 2022 14:33

Metropoll: Seçim ikinci tura kalırsa yüzde 50'yi geçen tek isim var

MetroPOLL, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur senaryosunda kimin ne kadar oy alacağına ilişkin anket yaptı. Ankete göre yüzde 50'yi geçebilen tek bir muhtemel aday var.

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MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur senaryosunda kimin hangi oy alacağına ilişkin anket yaptı. Buna göre, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerisinde kalıyor.

Sonuçlara göre, ikinci turda kararsızlar ve protesto oylar hesap edilmediğinde yüzde 50’yi geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oluyor. Erdoğan’ın Yavaş karşısındaki oy oranı yüzde 36,5.

Erdoğan’ın ikinci turda olası rakipleri karşısında yenilgiye uğradığı görülürken, alınan oy oranları ise şöyle:


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