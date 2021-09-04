Metropoll son anket sonuçlarını açıkladı

Kararsızlara, "Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette şu sonuçlar alındı:
AKP: Yüzde 26,9
CHP: Yüzde 20
İYİ Parti: Yüzde 12,5
HDP: Yüzde 10
MHP: Yüzde 9,1
SP: Yüzde 1,2
MEMLEKET: Yüzde 1,3
DEVA: Yüzde 0,8
DİĞER: 1,9
Kararsızım: Yüzde 3,9
Protesto oy: Yüzde 6,3
CEVAP YOK: Yüzde 6
"Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu sorulmadan partilerin anketteki oy dağılımı şöyle oldu:
AKP: Yüzde 25,4
CHP: Yüzde 18,5
İYİ Parti: Yüzde 11,5
HDP: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 8,9
SP: Yüzde 1,2
MEMLEKET: Yüzde 1
DEVA: Yüzde 0,7
DİĞER: 1,9
Kararsızım: Yüzde 7,3
Protesto oy: Yüzde 6,3
CEVAP YOK: Yüzde 7,7